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أخبار العالم

خبر سار من الكويت بشأن كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:13 ص
خبر سار من الكويت
خبر سار من الكويت بشأن كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت الكويت، اليوم الخميس، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إنه تم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن إلى 18 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وأوضح وزير الصحة الكويتي أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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