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أخبار البلد

بنكا الأهلى ومصر يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

الخميس 19/مارس/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الخميس، إن بنكى "الأهلى" و"مصر" قاما اليوم بضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة عبر شراء أسهم.
 
وأضاف نائب رئيس بنك مصر: "تلك الخطوة تأتى فى إطار دعم السيولة والاقتصاد المصرى، وفى إطار الدور الوطنى للبنكين".
 
وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
 
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته، إن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
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