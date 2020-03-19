بنكا الأهلى ومصر يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الخميس، إن بنكى "الأهلى" و"مصر" قاما اليوم بضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة عبر شراء أسهم.

وأضاف نائب رئيس بنك مصر: "تلك الخطوة تأتى فى إطار دعم السيولة والاقتصاد المصرى، وفى إطار الدور الوطنى للبنكين".

وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.