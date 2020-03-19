كواعب أحمد البراهمي تكتب: أهل الغباء





وأقصد بهم مروجو الشائعات , ممكن كلمتين بالعقل , ممكن تستخدموا ( هبابه ) العقل التي أعطاها لكم ربنا , والمقصود بالهبابه المعنيين معا , بفتح الهاء وهي الجزء الصغير جدا كناية على صغر عقولكم, وهبابه بكسر الهاء وهي السواد و الزفت الموجود في تفكيركم .





لماذا تكذب الدولة بخصوص أعداد المصابين , طيب لو أخفت العدد الآن , وتركت المرضي يموتون , فسوف يتركون حاملين للمرض , وهؤلاء الحوامل سيظهر عليهم الحمل و سيأتي عليهم لحظة وضع وساعتها طبعا الناس التي تحمل المرض وستكون أضعاف أضعاف الحاليين سيموتون , فماذا تفعل الدولة هتدفنهم تحت السرير ولا تجيب حسب الله وعبد العال يدفنوهم .





والأهم لماذا الدولة تخشى من إعلان الحقيقة ؟؟ خايفة مثلا يقولوا عليها دولة معفنة وفيها مرض . طيب ما كل الدول الكبرى والمتقدمة فيها نفس المرض سواء منها المسلمة والكاثوليك والبروتستانت واليهود وعبدة النار والكافرين يعني كلنا في الهم سواء .





طيب مثلا عاوزة تحافظ على السياحة كمصدر دخل ؟ طيب حينئذ سيأتي السياح ومعهم كورونا وتتضاعف أعداد المرضى والموتى ويتم القضاء على السياحة بلا رجعة .





أو سوف تعلم الدول بعدد المرضى ولن يأتوا أيضا . وستخسر المليارات التي تريدها من خلال التكتم والإخفاء .

هل تخشي فرض عقوبة عليها بسبب زيادة الإعداد ؟ بالعكس الدول الأجنبية سجلت أعداد مضاعفة . وتوقع فرض عقوبة بسبب إخفاء الحقيقة هو الأقرب للعقل .





طيب ما زال السؤال لماذا تروجون أن الدولة تخفي الأعداد ؟

الإجابة ببساطة لأنكم لا دين لكم ولا أخلاق ولأنكم تعلمون أن الخوف يقضي علي المناعة , ولأنكم فعلا تتمنون الشر لمصر , وتتمنون أن يزداد عدد الموتى , ولا يهمكم أساسا البشر ولا الدولة , وتفرحون وتشمتون في بلدكم .

وأقول لكم إن الله هو الذي ينزل البلاء , وهو القادر علي أن يرفعه , وأننا كمصريين حقيقيين ولسنا بالأسم فقط مثلكم , بإذن الله قادرين على التصدي للمرض ولأي بلاء يصيب بلدنا .





وأتمني أن يكون كلنا فعلا على قدر المسئولية , ويجب الضرب بيد من حديد علي من يستغل ذلك الوباء في الغش التجاري في المطهرات وفي صناعة الأقنعة , وإخفاء المواد الغذائية الضرورية , وأرجو أن يتم معاقبة هؤلاء كخونة بتهمة الخيانة العظمي , ولا يتم تكييف تلك الدعاوي علي أنها غش تجاري أو إستغلال .

لمصر الخير دوما يارب العالمين .



