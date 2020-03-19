AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

وكيل سكودا في مصر يعلن تفعيل نظام العمل من المنزل بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:52 م
وكيل سكودا في مصر
وكيل سكودا في مصر
Advertisements
اشرف عطية
اتخذت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار وكيل علامة سكودا في مصر، الإجراءات الاحترازية اللازمة للتجاوب مع الأزمة الحالية الخاصة بمخاوف تفشي (كوفيد-19) في مصر من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالشركة والمستهلكين أيضا، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد وطبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.


وتنص هذه الإجراءات على تقليل مواعيد العمل الرسمية، والسماح لبعض موظفي الشركة العمل من المنزل إذا كانت طبيعة عملهم تسمح بذلك، بالإضافة إلى وضع خطة تناوب للموظفين حرصًا على تقليل الاتصال المباشر بينهم داخل مقر الشركة.


وأضافت الشركة أن هناك مسئولية والتزاما تجاه مستهلكينا في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر على العالم كله وليس مصر فقط ولذلك لن نغلق مواقعنا أو فروعنا المنتشرة أمام من يحتاج لخدمة أو صيانة في ظل هذه الظروف ولكن اتخذنا إجراءات وقائية تحافظ على الموظفين والفنيين وكافة العاملين وأيضا تضمن القدر الكافي من الوقت الذي نتلقى فيه طلبات واستفسارات عملائنا وتقديم الدعم المناسب لهم.


وتشمل القرارات التي أعلنتها كيان ايجيبت منع أي تجمعات أو اجتماعات أو أنشطة نهائيًا بالشركة، ويتم استثناء الاجتماعات الهامة بما لا تزيد عن خمسة أفراد ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية نحو تهوية المكان والتزام الحضور بمستلزمات الوقاية، وفى حالة الاجتماعات الطارئة يتم الاعتماد على خاصية video conference عبر الانترنت.


كما قررت منح إجازة مرضية لمدة 14 يوما مدفوعة الأجر لكل من تظهر عليه أعراض الإنفلونزا وغيرها، مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من سلامة العاملين.


وأكدت شركة كيان ايجيبت أن هناك نظام مراقبة صارما داخل الشركة للتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة من اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية بارتداء كمامات وقفازات أثناء تأدية العمل واستخدام المطهرات اللازمة، وقامت "كيان" بعملية تعقيم كاملة لمبان الشركة وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالموظفين فضلا عن المعارض وأيضا جراج السيارات.


الجدير بالذكر أن الحكومة قامت باتخاذ بعض الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وشملت الإجراءات تقليل عدد العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تعليق حركة الطيران ابتداء من الخميس 19 مارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية تكشف غياب 20 موظفا بوحدة صحة الأسرة بالطيبة

الوزراء: وضع 1500 عامل بشركة ظهرت فيها ثاني حالة إصابة بـ كورونا داخل حجر الصحي

إدارة أزمات المصرية للاتصالات تعلن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا.. برلمانيون: لا مانع من إلغاء البصمة الإلكترونية للوقاية.. مطالب بتعقيم وتطهير جميع الاتوبيسات العامة ومترو الأنفاق

الفيروس والترياق فى قالب واحد.. التكنولوجيا وكورونا علاقة مضطربة.. الصينيون الأكثر نجاحا خلال السنوات الماضية فى القطاع عالميا.. وإجراءات احترازية لمواجهة المرض

العناني : مصر من أقل الدول التي تعاني من كورونا .. صور

لـ كورونا أحكام.. كبرى الشركات العالمية تقرر عمل موظفيها من المنزل

ترشيحاتنا

شروط إنبي للتعاقد مع صالح جمعة بعد تجميده في الأهلي

الوضع خطير جدا.. فتاة بريطانية تكشف أعراض كورونا من داخل الحجر الصحي.. فيديو

لم يعد لدينا حل.. قصة صورة الطبيب الإيطالي الباكي المتداولة

شاهد.. الشيخ الشعراوي يتحدث عن فيروسات مثل كورونا

مقترح برلماني بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه بسبب كورونا

معلش استحملونى.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 51.. فساتين نشوى مصطفى أعادتها للعشرنيات

شاشات بلا رحلات.. وصالات بلا ركاب.. شاهد مطار القاهرة بعد تعليق الطيران

تعقيم محل إقامة العامل الهندي المصاب بفيروس كورونا في بورسعيد