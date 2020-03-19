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اقتصاد

حماية المستهلك يكشف حقيقة وجود أقراص دواء داخل منتج كيك متداول في السوق

الخميس 19/مارس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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محمد صبيح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحد الاشخاص يشير فيه الى وجود قطع من اقراص دواء بداخل كيك توينكز وبفحص الموضوع تبين سابقة تداول ذات الفيديو منذ شهور وقيام الجهاز بفحص الامر وتبين عدم صحته وبمخاطبة الشركة صاحبة المنتج افادت بعدم صحة ما نشر بالفيديو جملة وتفصيلا ، كما ان الجهاز قد قام بسحب عينات عشوائية من اماكن مختلفة وتبين عدم صحة ما ورد بالفيديو .


ويهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه المعلومات غير الدقيقة ... كما انه يهيب بالشخص الذي نشر هذا الفيديو ان يتقدم للجهاز او يتواصل معه اذا كان لديه اية معلومات تؤكد ما نشره .


وآكد جهاز حماية المستهلك حرصه على كل ما يمس صحة وسلامة المستهلك وانه لن يتوانى لحظة في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة اذا ما ثبت وجود ثمة مخالفات في هذا الشأن. 

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