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أخبار البلد

كشافة الشهيد أسطفانوس بالمعادي تعقم الكنيسة ضد كورونا.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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سامح سلام
أطلق مجموعة من شباب كنيسة الشهيد أسطفانوس بالمعادي مبادرة لتعقيم الكنيسة قبل صلوات القداس اليوم الخميس في إطار مجابهة فيروس كورونا وضمن خطط الوقاية التى تتبعها كافة المؤسسات والمنشآت.

المبادرة قام بها فريق الكشافة بالكنيسة والذى يضم بين عناصره مجموعة من الشباب الجامعي، الذى لديه شعور بالمسئولية المجتمعية والمسئولية في نشر الوعي بشكل عملي.

وقال الكابتن كيرلس وجيه قائد المجموعة وصاحب الفكرة في تصريح لـ "صدى البلد" إن هذه المبادرة تأتى في إطار حرصهم الشديد على عدم انتقال الفيروس لأى شخص يتردد على الكنيسة وأنهم قاموا بعملية التعقيم بجهود ذاتية بين أعضاء المجموعة.

وأضاف أن هذه الخطوة سيتبعها خطوات أخرى عديدة تهدف إلى مجباهة فيروس كورونا في إطار التعليمات التى وجهت بها الدولة والقرارات التى اتخذتها الكنيسة، وأنهم سقومون خلال الفترة المقبلة بعمليات تعقيم مماثلة إلى جانب عمل بوسترات للتوعية عبر صفحات التواصل الاجتماعي وإيصال الفكرة للمترددين على الكنيسة خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من المناسبات الكنسية.

وتابع قائلا، إن عملية التطهير والتعقيم تمت بمعاونة عمال الكنيسة الذين يقع على عاتقهم أعباء كثيرة وعديدة هذه الأيام، فضلا عن أن عملية التعقيم تتطلب مزيد من الوعى إلى جانب أهمية تعقيم كافة الأبواب والمداخل وصحن الكنيسة والبوابات الخارجية.

وقدم الكابتن كيرلس وجيه الشكر لقادة الكنيسة على تشجيعهم المستمر في كل المبادرات التى يطلقها الشباب، كما وجه الشكر أيضا للقائد العام للمجوعة الكشفية علي الدعم المستمر لكل أفراد الفريق، كذلك وجه الشكر لزملائه المشاركين في المبادرة وهم ألفريد ايميل، ويوسف وجدي،وليليان ناجي وموظفي الكنيسة ميلاد ماهر وبيشوي ماهر .

وطالب قائد فريق الكشافة بكنيسة الشهيد أسطفانوس بالمعادي كافة المواطنين بالالتزام بالنصائح والارشادات التى توجهها الحكومة من أجل الحد من فيروس كورونا، كما طالب الجميع بعدم الخروج من المنزل إلا للضروة في إطار خطة الدولة لمجباهة فيروس كورونا.

كشافة الشهيد أسطفانوس بالمعادي تعقم الكنيسة ضد كورونا.. صور
كشافة الشهيد أسطفانوس بالمعادي تعقم الكنيسة ضد كورونا.. صور
كشافة الشهيد أسطفانوس بالمعادي تعقم الكنيسة ضد كورونا.. صور
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