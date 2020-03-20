لو مش كورونا.. تعرف على علاج الكحة الجافة بدون أدوية





إذا كنت تعاني من كحة جافة دون أي أعراض أخرى لفيروس الكورونا والذي يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد وتكسير بالجسم يمكنك ان تتلقي علاج طبيعيا دون اي ادوية لعلاج الكحة الجافة

وقدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي وصفة فعالة من العسل وعصير الليمون.

الطريقة :

إضافة ملعقة عسل وعصير ليمونه إلى كوب ماء دافئ وتقليبه وشربه قبل النوم والصباح علي الريق.





٢_ أوراق الجوافة.

غلي مقدار ٥ أوراق جوافة في مقدار كوبين من الماء وشرب كوب ثلاث مرات باليوم.





٣_ حبة البركة والعسل