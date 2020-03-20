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مرأة

طريقة عمل الكريب بأسهل الخطوات

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:11 ص
طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب جميع الانواع
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اسماء محمد
نقدم لك طريقة عمل الكريب بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على سي بي سي سفرة. 
مقادير الكريب
1 و نصف كوب لبن
 2 بيضة 
كوب دقيق 
فانيليا  للحلو
فلفل أسود  للحادق
لتورتة كريب الشيكولاتة
1 و نصف كوب لبن 
2 بيضة 
فانيليا 
ثلاثة أرباع كوب دقيق 
ربع كوب كاكاو خام 
للزينة كوب شيكولاتة 
صوص شيكولاتة 
2 عبوة كريمة مخفوقة بالشيكولاتة
 كريز مسكر أحمر
 كوب بندق مجروش
 فاكهة مقطعة 
طريقة عمل الكريب
* يخلط اللبن مع البيض ثم يضاف الدقيق ثم الفانيليا للحلو أو الفلفل الأسود للحادق ونقلب جيدا حتى نحصل على القوام المناسب.

* نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في الطاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى نصنع الكريب.

* نقلبها إلى الجهة الأخرى حتى تنضج ونكرر هذه الخطوة حتى نفاذ الكمية.

* نخلط لبن و دقيق و بيض و فانيليا و كاكاو لعمل كريب الشيكولاتة.

* نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في الطاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى نصنع الكريب.

* نضع طبقة من الكريمة والفاكهة ونكرر هذه الخطوة حتى تنفذ شرائح الكريب.

* ويمكن أيضا إضافة شريحة من الكريب الفانيليا وشريحة من كريب الشيكولاتة ونحشو بنفس الطريقة.

* نزين التورتة بالشيكولاتة الكور وصوص الشيكولاتة ويمكن أيضا تزينها بالكريز المسكر والكريمة المخفوقة والفاكهة.

* يمكن تزينها بالكريمة المخفوقة الشيكولاتة والبندق وتقدم في المناسبات.
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