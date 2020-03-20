طريقة عمل الكريب بأسهل الخطوات

نقدم لك طريقة عمل الكريب بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على سي بي سي سفرة.
مقادير الكريب
1 و نصف كوب لبن
2 بيضة
كوب دقيق
فانيليا للحلو
فلفل أسود للحادق
لتورتة كريب الشيكولاتة
1 و نصف كوب لبن
2 بيضة
فانيليا
ثلاثة أرباع كوب دقيق
ربع كوب كاكاو خام
للزينة كوب شيكولاتة
صوص شيكولاتة
2 عبوة كريمة مخفوقة بالشيكولاتة
كريز مسكر أحمر
كوب بندق مجروش
فاكهة مقطعة
طريقة عمل الكريب
* يخلط اللبن مع البيض ثم يضاف الدقيق ثم الفانيليا للحلو أو الفلفل الأسود للحادق ونقلب جيدا حتى نحصل على القوام المناسب.
* نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في الطاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى نصنع الكريب.
* نقلبها إلى الجهة الأخرى حتى تنضج ونكرر هذه الخطوة حتى نفاذ الكمية.
* نخلط لبن و دقيق و بيض و فانيليا و كاكاو لعمل كريب الشيكولاتة.
* نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في الطاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى نصنع الكريب.
* نضع طبقة من الكريمة والفاكهة ونكرر هذه الخطوة حتى تنفذ شرائح الكريب.
* ويمكن أيضا إضافة شريحة من الكريب الفانيليا وشريحة من كريب الشيكولاتة ونحشو بنفس الطريقة.
* نزين التورتة بالشيكولاتة الكور وصوص الشيكولاتة ويمكن أيضا تزينها بالكريز المسكر والكريمة المخفوقة والفاكهة.
* يمكن تزينها بالكريمة المخفوقة الشيكولاتة والبندق وتقدم في المناسبات.