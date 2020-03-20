AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

2 مليار مصاب سنويا و٩٠% وفاة.. ما لا تعرفه عن الملاريا وعلاقتها بـ كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:55 ص
ما لا تعرفه عن الملاريا
ما لا تعرفه عن الملاريا وعلاقتها بـ كورونا
Advertisements
هاجر هانئ
يعتبر مرض الملاريا من الأمراض الطفيلية المعدية التى تنتقل إلى الإنسان من خلال لدغات إناث بعوض الأنوفيلة الحاملة له، وله مضاعفات على الصحة العامة، يعد  الملاريا مرضا يمكن أن يكون فتاكًا، ويصيب الملايين من البشر، ويؤدي بالكثير من الأرواح سنويًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته أن الملاريا لا تزال من أكثر الأمراض القاتلة في العالم، مضيفة أنها سجلت 219 مليون حالة إصابة وأكثر من 400 ألف حالة وفاة مرتبطة بالملاريا في عام 2017 فقط ولفتت المنظمة إلى أن نحو 60% من تلك الوفيات تقع بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، مشيرة إلى أن الجزائر هي ثاني دولة في الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية التي يتم الاعتراف بها رسميا على أنها خالية من الملاريا، وذلك بعد موريشيوس التي تم التصديق على خلوها من الملاريا في عام 1973.

فقد تصل الإصابة بـ الملاريا إلى  2 مليار مصاب سنويا، و ٩٠% من حالات الوفاة .

وقد انتشرت أنباء عن إمكانية علاج المصابين بفيروس كورونا بـ علاج الملاريا الشهير بلاكنيل، حيث استخدام عدد من المستشفيات الصينية علاج الملاريا في علاج المرضى المصابين بـ فيروس كورونا وكان له آثار إيجابية جيدة في محاولات علاج المصابين بفيروس كورونا.

يتميز علاج الملاريا بحل مشكلة فقر الدم التي تصيب المريض نتيجة إصابته بـ الملاريا ، حيث عند حصول المريض على علاج الملاريا يكون الهدف من هذا العلاج هو ضمان التخلص السريع من طفيل معين في دم المريض لمنع تطور الملاريا التي قد تسبب الوفاة، ومنع العدوى المزمنة وكذلك مكافحة فقر الدم الناتج عن الملاريا.

بما أن فيروس كورونا يحتاج لجهاز مناعي قوي يستطيع التصدي لأي ميكروب أو فيروس، فإن استخدام علاج الملاريا في علاج فقر الدم عند المرضى المصابين بفيروس كورونا، قد يكون له دور كبير في شفائهم من الفيروس وذلك نتيجة علاج مشكلة فقر الدم وبالتالي يستطيع جهازهم المناعي التصدي لـ كورونا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا ليس أولها.. قصص أوبئة تفوقت على الحروب وحصدت ملايين الأرواح

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد

بعد إصابة 15 مصريا بـ الفيروس.. 11 سؤالا وجوابا عن كورونا

خطير جدا.. كل ما تود معرفته عن بعوض الاشمنيوز

البعوض المميت.. بعد انتشار الأشمنيوز فى تونس تعرف على أسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه

ترشيحاتنا

دولتان عربيتان.. الصحة العالمية تتوقع انفجارا مخيفا في أعداد المصابين بـ كورونا

رد اعتبار.. السلطات الصينية تبرئ الطبيب لي وينليانج مكتشف فيروس كورونا

شيرين رضا تكشف حالتها الصحية.. أصداء فيروس كورونا تطال النجوم وعادل إمام فى القائمة

لماذا تفشى كورونا في إيطاليا وإسبانيا بهذه الصورة.. طبيب يجيب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20- 3 -2020

رجل أعمال إماراتي يتبرع بــ 50 سيارة إسعاف ومبنى كامل للحجر الصحي لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور

بفستان جلد.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة غير تقليدية.. شاهد ميساء مغربي في أحدث ظهور لها