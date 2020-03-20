2 مليار مصاب سنويا و٩٠% وفاة.. ما لا تعرفه عن الملاريا وعلاقتها بـ كورونا

يعتبر مرض

الملاريا

من الأمراض

الطفيلية

المعدية التى تنتقل إلى الإنسان من خلال لدغات إناث بعوض الأنوفيلة الحاملة له، وله مضاعفات على الصحة العامة، يعد

الملاريا

مرضا يمكن أن يكون فتاكًا، ويصيب الملايين من البشر، ويؤدي بالكثير من الأرواح سنويًا.