2 مليار مصاب سنويا و٩٠% وفاة.. ما لا تعرفه عن الملاريا وعلاقتها بـ كورونا

يعتبر مرض الملاريا من الأمراض الطفيلية المعدية التى تنتقل إلى الإنسان من خلال لدغات إناث بعوض الأنوفيلة الحاملة له، وله مضاعفات على الصحة العامة، يعد الملاريا مرضا يمكن أن يكون فتاكًا، ويصيب الملايين من البشر، ويؤدي بالكثير من الأرواح سنويًا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته أن الملاريا لا تزال من أكثر الأمراض القاتلة في العالم، مضيفة أنها سجلت 219 مليون حالة إصابة وأكثر من 400 ألف حالة وفاة مرتبطة بالملاريا في عام 2017 فقط ولفتت المنظمة إلى أن نحو 60% من تلك الوفيات تقع بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، مشيرة إلى أن الجزائر هي ثاني دولة في الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية التي يتم الاعتراف بها رسميا على أنها خالية من الملاريا، وذلك بعد موريشيوس التي تم التصديق على خلوها من الملاريا في عام 1973.
فقد تصل الإصابة بـ الملاريا إلى 2 مليار مصاب سنويا، و ٩٠% من حالات الوفاة .
وقد انتشرت أنباء عن إمكانية علاج المصابين بفيروس كورونا بـ علاج الملاريا الشهير بلاكنيل، حيث استخدام عدد من المستشفيات الصينية علاج الملاريا في علاج المرضى المصابين بـ فيروس كورونا وكان له آثار إيجابية جيدة في محاولات علاج المصابين بفيروس كورونا.
يتميز علاج الملاريا بحل مشكلة فقر الدم التي تصيب المريض نتيجة إصابته بـ الملاريا ، حيث عند حصول المريض على علاج الملاريا يكون الهدف من هذا العلاج هو ضمان التخلص السريع من طفيل معين في دم المريض لمنع تطور الملاريا التي قد تسبب الوفاة، ومنع العدوى المزمنة وكذلك مكافحة فقر الدم الناتج عن الملاريا.
بما أن فيروس كورونا يحتاج لجهاز مناعي قوي يستطيع التصدي لأي ميكروب أو فيروس، فإن استخدام علاج الملاريا في علاج فقر الدم عند المرضى المصابين بفيروس كورونا، قد يكون له دور كبير في شفائهم من الفيروس وذلك نتيجة علاج مشكلة فقر الدم وبالتالي يستطيع جهازهم المناعي التصدي لـ كورونا.