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أخبار العالم

فلسطين تعلن تعافي 36 مصاب كورونا فى بيت لحم

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:38 ص
فلسطين تعلن تعافي
فلسطين تعلن تعافي 36 مصاب كورونا فى بيت لحم
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سمر صالح
أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة تعافى 36 حالة إصابة بـ كورونا فى مدينة بيت لحم.

وقال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وباء كوفيد-19 قد يقتل "الملايين" إن لم يتم ضبط انتشاره.

 وحذر جوتيريش من أن أرواح الملايين في خطر إذا لم يُبدِ العالم تضامنًا، وبخاصة مع الدول الأشد فقرًا، في مكافحة تفشي الوباء.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو "إذا تركنا الفيروس ينتشر مثل ألسنة نار، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم، فإنّ ذلك سيودي بأرواح الملايين"، مشددًا على أنّ "التضامن العالمي ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، وإنّما هو في مصلحة الجميع".

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