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أخبار العالم

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في المغرب

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 74 شخصا.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد بدءا من الجمعة ولأجل غير مسمى.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس أن عدد الإصابات المؤكدة بـ فيروس كورونا وصلت إلى 58 حالة، وذلك بعد رصد 4 إصابات جديدة.

وكانت وزارة  الداخلية فى المغرب، قد طالبت المواطنين بعدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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