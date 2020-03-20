حمى وقشعريرة.. تعرف على أعراض سرطان الدم

سرطان الدم هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز اللمفاوي، توجد أنواع كثيرة من سرطان الدم، سرطان الدم عادة ما ينطوي على خلايا الدم البيضاء.





ووفقًا لموقع mayoclinic ، خلايا دمك البيضاء هي مقاتل قوي للعدوى فهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حيث يحتاجها جسمك لكن في الأشخاص المصابين بسرطان الدم ، ينتج النخاع العظمى خلايا دم بيضاء غير طبيعية ، والتي لا تعمل بشكل صحيح.





أعراض سرطان الدم:





تختلف أعراض سرطان الدم وتشمل:





- حمى أو قشعريرة



- التعب المستمر



- الالتهابات المتكررة أو الشديدة



- فقدان الوزن دون محاولة



- تضخم الغدد الليمفاوية أو تضخم الكبد أو الطحال



- النزيف أو الكدمات



- نزيف في الأنف متكرر



- بقع حمراء صغيرة في بشرتك



- التعرق المفرط وخاصة في الليل



- ألم العظام

