يوسف إدوارد: الطائفة الإنجيلية تتعامل بموضوعية في مواجهة كورونا

قال يوسف إدوارد مدير مكتب الإعلام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر إن موقف الطائفة الإنجيلية في مصر كان الأسرع والأكثر موضوعية في التعامل مع تحديات مواجهة وباء الكورونا الخطير عن باقي المؤسسات الدينية في مصر.









وأضاف إدوارد – عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – إن الطائفة الانجيلية تفاعلت مع التطورات، وتواصلت بشكل فعال وايجابي مع الدولة وقيادات الكنائس المصرية جميعهم.









وتابع أن قيادات الهيئة الإنجيلية التزمت بالإرشادات وتعليمات الخبراء في مجال الصحة محليا وعالميا، مع الحفاظ على شبكة الترابط والتواصل والالتزام عبر الهيكل التنظيمي لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر مابين القيادات حتى رعاة الكنائس.









وأشار إلى أن هناك تنوعا في مبادرات جميع كنائس الطائفة الإنجيلية بمصر لتقديم الخدمة والتوعية والصلاة والتسبحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم نموذج مشرف ومتحضر للكنيسة المصرية، مقدما الشكر والاحترام والمحبة والتقدير لجميع كنائس وقيادات الكنائس المصرية جميعهم.







