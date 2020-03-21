بـ جمبسوت أبيض.. منة عرفة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منة عرفة ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بـ stories جديدة.
وظهرت منة عرفة فى الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها الرفيع، وارتدت جمبسوت باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه مزين باللون الذهبي كما كشف عن قوامها الرشيق، وحمل الجمبسوت توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس.
وأكملت منة عرفة إطلالتها الأنيقة ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التى منحتها إطلالة متكاملة وجذابة.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت منة عرفة على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.