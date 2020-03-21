لن تسير وحدك أبدا.. نشيد ليفربول يوحد أوروبا ضد كورونا

قامت العديد من الإذاعات في أوروبا، ببث النشيد الشهير لجماهير نادي ليفربول الذي يضم بينه صفوفه محترفنا المصري محمد صلاح: "لن تسير وحدك أبدًا"، كنوع من التضامن ضد فيروس كورونا المنتشر في العالم.





ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، فإن نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبدًا"، تحول إلى رسالة تضامن في وجه تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تم بثه في 180 محطة إذاعية في 30 دولة أوروبية.





وتعود فكرة بث النشيد في مختلف الإذاعات، للمقدم الإذاعي الهولندي، ساندر هوجندورن، والذي قال إنه موجه لكل شخص جالس في منزله، ولكل شخص يعمل بجد.



