لن تسير وحدك أبدا.. نشيد ليفربول يوحد أوروبا ضد كورونا

قامت العديد من الإذاعات في أوروبا، ببث النشيد الشهير لجماهير نادي ليفربول الذي يضم بينه صفوفه محترفنا المصري محمد صلاح: "لن تسير وحدك أبدًا"، كنوع من التضامن ضد فيروس كورونا المنتشر في العالم.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، فإن نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبدًا"، تحول إلى رسالة تضامن في وجه تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تم بثه في 180 محطة إذاعية في 30 دولة أوروبية.
وتعود فكرة بث النشيد في مختلف الإذاعات، للمقدم الإذاعي الهولندي، ساندر هوجندورن، والذي قال إنه موجه لكل شخص جالس في منزله، ولكل شخص يعمل بجد.
وشجع ساندر هوجندورن، العديد من الإذاعات، في جميع أنحاء أوروبا، على الانضمام إلى فكرته.
وتعد أغنية "you'll never walk alone" أو "لن تسير وحدك أبدًا"، واحدة من أجمل الأغاني، التي يرددها جماهير ليفربول دائمًا في المدرجات، حيث تدل على انتمائهم للريدز مهما حدث.
وتشهد لعبة كرة القدم، فترة توقف حاليًا، في جميع أنحاء العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، في البلاد.