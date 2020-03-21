AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لن تسير وحدك أبدا.. نشيد ليفربول يوحد أوروبا ضد كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:15 ص
جماهير ليفربول
جماهير ليفربول
Advertisements
إسراء أشرف
قامت العديد من الإذاعات في أوروبا، ببث النشيد الشهير لجماهير نادي ليفربول الذي يضم بينه صفوفه محترفنا المصري محمد صلاح: "لن تسير وحدك أبدًا"، كنوع من التضامن ضد فيروس كورونا المنتشر في العالم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، فإن نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبدًا"، تحول إلى رسالة تضامن في وجه تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تم بثه في 180 محطة إذاعية في 30 دولة أوروبية.

وتعود فكرة بث النشيد في مختلف الإذاعات، للمقدم الإذاعي الهولندي، ساندر هوجندورن، والذي قال إنه موجه لكل شخص جالس في منزله، ولكل شخص يعمل بجد.

وشجع ساندر هوجندورن، العديد من الإذاعات، في جميع أنحاء أوروبا، على الانضمام إلى فكرته.

وتعد أغنية "you'll never walk alone" أو "لن تسير وحدك أبدًا"، واحدة من أجمل الأغاني، التي يرددها جماهير ليفربول دائمًا في المدرجات، حيث تدل على انتمائهم للريدز مهما حدث.

وتشهد لعبة كرة القدم، فترة توقف حاليًا، في جميع أنحاء العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، في البلاد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. شوارع الصين خالية والمواطنون يهتفون من منازلهم

تطورات خطيرة لـ كورونا خلال ساعات.. إيران تنقل العدوى القاتلة لجيرانها العرب.. طوارئ وإغلاق حدود في الكويت والبحرين والسعودية والعراق ولبنان.. والصين تتخذ قرارات تاريخية

فرنسا تحظر التجمعات لأكثر من ألف شخص لمنع تفشي فيروس كورونا

بسبب كورونا .. إيقاف بث برنامج Saturday Night live

ساديو ماني يتبرع بـ 45 ألف يورو لمحاربة كورونا في السنغال

عند المحن تظهر المعادن الأصيلة .. مواقف مشرفة من نجوم الكرة بشأن كورونا

ترشيحاتنا

روسيا ترسل أجهزة كشف عن فيروس كورونا إلى مصر

صحة أسيوط تبحث عن 60 مواطنا قادمين من الخارج لتطبيق حجر منزلي عليهم

المالية: صرف مرتبات شهر مارس الثلاثاء المقبل

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

شوبير: حسام عاشور كان يشعر بأن الأهلي لن يجدد له وإكرامي اتخذ القرار الصحيح

ابنة أحمد زاهر برفقة والدتها فى عيد الأم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض المرض قد لا تظهر.. 7 حقائق يجب معرفتها عن كورونا

بـ جمبسوت أبيض.. منة عرفة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور