أبرز آثار كورونا على قطاع العقارات.. تأجيل معرض سيتي سكيب لأجل غير مسمى

شهد شهر مارس الجارى تأجيل عدد من الفعاليات المهمة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى إيقاف حركة الطيران بين البلدان المختلفة، والتى تعثر جرائها انتقال العارضين والمشاركين بالفعاليات المختلفة من بلد إلى الآخر.

ويعد أبرز حدث بالقطاع العقارى فى مصر هو مؤتمر ومعرض سيتي سكيب السنوي الذي بدأ تنظيمه فى مصر قبل 8 سنوات تقريبا، ولأول مرة يتم تأجيله العام الجارى من مارس إلى أقرب موعد متاح بعد استقرار الأوضاع الصحية وعودة حركة الطيران، خاصة أن المعرض يشهد مشاركة شركات عربية وأجنبية كل عام، وكان من المتوقع العام الحالى أن يستقبل أكثر من 200 زائر وعارض من خارج مصر.

حيث قررت شركة إنفورما العالمية المنظمة لمعرض سيتي سكيب مصر، تأجيله لوقت لاحق، والذي كان من المقرر أن يعقد من 18 إلى 21 مارس الجاري، وكذا مؤتمر جوائز سيتي سكيب الذى كان مقررا تنظيمه في 16 و 17 مارس.

وأوضحت الشركة، أن القرار جاء في أعقاب إعلان الحكومة تعليق جميع التجمعات العامة الكبرى في مصر.

وأضافت، أننا نراقب الوضع بعناية ونعمل مع جميع أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية لضمان عقد سيتي سكيب مصر في أقرب وقت ممكن في عام 2020، وأن يكون أول حدث رئيسي بمجرد عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وقالت الشركة: "نحن ملتزمون بتقديم بديل ممتاز في وقت لاحق من عام 2020 للمشترين والبائعين لدينا على حد سواء، ونود أن نؤكد لكم أن تسجيلك ومشاركتك لم يتغيرا وصالحة للتواريخ الجديدة".