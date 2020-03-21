AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أعاد دوري الأبطال إلى الملكى بعد 30 عامًا.. كورونا يقتل سانز رئيس ريال مدريد

السبت 21/مارس/2020 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

توفى لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، داخل أحد المستشفيات بالعاصمة مدريد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوبيد 19".

وجاءت وفاة سانز بعد صراع مع فيروس كورونا، والذي تم الإعلان عن إصابته به يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت حالته خطيرة وتم إلحاقه في العناية المركزة، لكنه لم يستطع النجاة ليغادر الحياة عن عمر يناهز 76 عامًا.

وتولي سانز رئاسة ريال مدريد لمدة 5 سنوات فقط كانت من 1995 إلى 2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في نسخة 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاما عن التتويج.

ونجح الريال في عهد سانز في الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى نسخة 2000 على حساب فالنسيا الإسباني، لكنه خسر بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية الخاصة بالنادي الملكي في نفس العام لصالح فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني يخضع جميع أفراده للعزل الصحي لمدة أسبوعين، بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يضع شرطا لانتقال إيسكو إلى ليفربول

رسالة تاريخية من فلورنتينو بيريز لـ رونالدو في عيد ميلاده الـ35

تفاصيل مكالمة رونالدو وبيريز قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

اشتباه في إصابة رئيس ريال مدريد بفيروس كورونا

نجم ريال مدريد يتحدى كورونا بهذه الطريقة

كيف يؤدي نجوم ريال مدريد تدريباتهم أثناء فترة العزل؟

ترشيحاتنا

قرار جديد بتخفيض أسعار الفائدة | تفاصيل

طبيب يزف بشرى للمصريين عن كورونا.. فيديو

جامعة الأزهر: تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي لـ 30 مايو

بعدما كشفت حملها.. خناقة بين رواد انستجرام وريهام حجاج بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

برلماني يكشف سبب تعيين الرئيس السيسي مستشارا صحيا.. تفاصيل

خاص.. أول تعليق من طبيب المنتخب على إصابة رمضان صبحي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح