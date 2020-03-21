أعاد دوري الأبطال إلى الملكى بعد 30 عامًا.. كورونا يقتل سانز رئيس ريال مدريد

توفى لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، داخل أحد المستشفيات بالعاصمة مدريد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوبيد 19".

وجاءت وفاة سانز بعد صراع مع فيروس كورونا، والذي تم الإعلان عن إصابته به يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت حالته خطيرة وتم إلحاقه في العناية المركزة، لكنه لم يستطع النجاة ليغادر الحياة عن عمر يناهز 76 عامًا.





وتولي سانز رئاسة ريال مدريد لمدة 5 سنوات فقط كانت من 1995 إلى 2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في نسخة 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاما عن التتويج.

ونجح الريال في عهد سانز في الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى نسخة 2000 على حساب فالنسيا الإسباني، لكنه خسر بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية الخاصة بالنادي الملكي في نفس العام لصالح فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني يخضع جميع أفراده للعزل الصحي لمدة أسبوعين، بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة ب فيروس كورونا الأسبوع الماضي.



