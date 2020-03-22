تونس تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف زحف كورونا

طالبت تونس مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة؛ لبحث سبل الخلاص من تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليين، بعد أن بات يهدد باجتياح العالم بأسره، ودعت لاتخاذ إجراءات مشددة؛ لدعم جهود الدول لاحتواء الكارثة التي تسبب فيها بعد وصول عدد الوفيات به لأكثر من 10 آلاف والإصابات لأكثر من 200 ألف، وفقا للإحصاءات المطردة يوميا حسب منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية ، في بيان لها، أمس السبت، إن "طلب تونس بوصفها العضو غير الدائم بالمجلس يأتي بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، وتبعا لما كان عبر عنه في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الأمن القومي التونسي الأخير يوم الجمعة الماضي".





وأضافت: "طلبت تونس عقد جلسة طارئة للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليين والإجراءات العاجلة التي سيتخذها لمؤازرة جهود الدول الوطنية والإقليمية لاحتواء هذه الجائحة وتوفير الإمكانيات الضرورية للتصدي لها".



