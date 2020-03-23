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فيديوجراف.. دول سيطر عليها شبح كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:01 ص
كورونا
كورونا
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منار شعبان
بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في ايطاليا وايران وتسجيل الالاف حالات الاصابات والوفيات التي تكاد تقترب من الصين التي تعتبر بؤرة الوباء حذرت منظمة الصحة العالمية من دخول 4 دول اخرى قائمة الدول الاكثر عرضة لتفشي المرض .

وقد ادى الاستهتار بحجم الكارثة في ايطاليا وايران الي تفاقمها وخروجها عن سيطرة السلطات عليها لتصبح ايطاليا اكثر دول العالم تفشي لفيروس كورونا بعد الصين والتي سجلت حوالي 50 الف اصابة و5 الاف وفاة خلال فترة قليلة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الدول الاكثر عرضة لكارثة تفشي كورونا وخروجها عن السيطرة من خلال الفيديوجراف التالي.

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