"التعليم": امتحان طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM وفق الجدول المعلن

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تتم امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وفقًا للجدول المعلن.





وذكرت وزارة التربية والتعليم - في بيان لها اليوم الأحد - أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس STEM سيتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاصة بالفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني ، على أن يؤدوا امتحان نهاية العام إلكترونيًا، أسوة بزملائهم في التعليم العام .



