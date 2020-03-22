AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"التعليم": امتحان طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM وفق الجدول المعلن

الأحد 22/مارس/2020 - 07:25 م
وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements
أ ش أ
قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تتم امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وفقًا للجدول المعلن.

وذكرت وزارة التربية والتعليم - في بيان لها اليوم الأحد - أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس STEM سيتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاصة بالفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني ، على أن يؤدوا امتحان نهاية العام إلكترونيًا، أسوة بزملائهم في التعليم العام .

وأكدت الوزارة  أن هذه القرارات تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت نجاحا باهرا اليوم

طلاب 2 ثانوي يستأنفون امتحاناتهم عبر التابلت.. 506 آلاف طالب يدخلون على منصة الامتحانات الإلكترونية لليوم الثالث بلا أعطال.. شكاوى من صعوبة الأحياء.. والتعليم: الأسئلة مطابقة لمواصفات النظام الجديد

وكيل تعليم الفيوم يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالمحافظة..تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها..التعليم:لا شكاوى من امتحان أحياء أولى ثانوي اليوم..انتهاء امتحانات صفوف النقل في الوادي الجديد

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

تعليم كفر الشيخ: منع دخول المحمول في لجان الإعدادية.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي...تعرف على الجدول المقترح لـ الثانوية الأزهرية 2020

ترشيحاتنا

أول رد من الأطباء بعد توجيه الرئيس السيسي الشكر لهم

نخوض معركة فاصلة.. أمير الكويت: لا بوادر لحل أزمة فيروس كورونا

اتحاد الكرة: استئناف الدورى قرار سيادى.. ومساندة الأندية بعد إصابة مدرب بكورونا

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل

لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور

المصريين دمهم خفيف .. تعليق الرئيس السيسي على تعامل المواطنين مع فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور