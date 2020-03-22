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إعلامي: القيادة السياسية تحركت بشكل استباقي للحفاظ على صحة المصريين

الأحد 22/مارس/2020 - 10:11 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار

أكد الإعلامي اسماعيل حماد ، وعي القيادة السياسية وتحركها بشكل استباقي وسريع؛ للحفاظ على صحة المواطنين بشأن منع تفشي فيروس كورونا المستجد، مطالبا المصريين "مش لازم نخرج من البيوت بدون مبرر عشان الفترة دي تعدي على خير".

 

وأضاف "حماد"، أثناء برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم، الأحد، أن الدولة ستظل صامدة وقوية وقادرة على التعامل مع أي تحديات وأزمات بشكل احترافي، لافتًا إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحترازية التي أصدرها اليوم لمواجهة فيروس كورونا، تُحتم على المصريين الالتزام بها واتباع تعليمات وزارة الصحة.

 

وأشاد مقدم البرنامج، بالقرارات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي؛ بتوجيه القيادة السياسية لمساعدة الاقتصاد ومتابعة المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التخطيط الجيد وحسن الإدارة والتنبؤ بالأحداث لها الفضل في إصدار قرارات عاجلة لحماية اقتصاد الدولة.

 

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