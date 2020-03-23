الله أكبر تزلزل الحي| شاهد.. المغاربة يتضرعون إلى الله من الشرفات بسبب كورونا

بعد أن تسبب فيروس كورونا فى حالة زعر بجميع دول العالم حتى الآن، قررت عدد من الدول حظر التجوال، من أجل الحفاظ على ارواح المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا".





وشارك نوفال بن وردة أحد المواطنين المغاربة مقطع فيديو عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمجموعة من الاسر فى المغرب داخل شرفات مجموعة من العقارات وهم يتضرعون الى الله بالدعاء بصوت مرتفع لرفع البلاء والكرب والغمة عن العالم، وسط تفاعل كبير من رواد موقع التواصل".





وقال الاهالي في الفيديو :"الله ارفع عنا الوباء.. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا .. لا إله إلا الله .. الله اكبر .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. اللهم أغثنا ياربنا وياناصرنا أغثنا أغثنا".





وعلق قائلًا: "اللهم اني رفعت لك صوتي تضرعًا وخوفًا منك ارحمنا يا الله ارفع عنا الداء والوباء وسيئ الاسقام يا سميع يا مجيب".











