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منوعات

بسبب كورونا.. شاب يقوم بحيلة لتلقي العزاء في وفاة والده| فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مع الوضع العام الذي يخيم على دول العالم وفي زمن الكورونا، أصبحت التجمعات العائلية في المناسبات والعزاء من الأمور التي تزيد من خطورة الوضع وتفشي فيروس كورونا، ومن أجل ذلك أصدرت العديد من الدول قرارات حازمة بشأن التجمعات.

ففي كل بقاع الأرض أصبح الموتى لا يحصلون على صلاة جنائزية أو عزاء  كما هو العرف،  سواء كان المتوفي مصاب بالفيروس التاجي أم ميتة عادية، هذا ما حدث مع أحد المتوفيين في السعودية.

وطالب أهل المتوفي من المعزيين تقديم واجب العزاء من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة، ونشر المواطن نايف الجبيري فيديو عبر حسابه بـ”تويتر”: قررت أنا وأخي تلقي العزاء في وفاة والدنا عن بعد، سواء باتصال أو رسالة".

وأوضح  أن هذا التصرف جاء نظرا لتوقيت الوفاة المتزامن مع خطر انتشار فيروس كورونا في التجمعات البشرية، وتنفيذًا للتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشيه وسلامة للمجتمع.

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