بطريقة خبيثة.. شابان يكسران حظر التجوال في الكويت.. فيديو

فيروس كورونا الجائحة التي وضع الناس تحت سطو الإقامة الجبرية في بيوتهم، ودفع الدول للجوء لحظر التجول كي لا ينتقل المرض وينتشر، هناك من ينصاع لتلك القرارات التي تتخذها البلدان وهناك من يعمل على تشغيل عقله للهروب من قوانين الحظر.





فمن أجل الخروج إلى الشوارع رغم حظر التجول المفروض على دولة الكويت، ابتدع شابين طريقة خبيثة لكسر حالة الحظر في البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





حيث انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لشابين وهم يتنكرون في أكياس زبالة، ويقومون بالتحرك ببطء، كي لا يثيرون الانتباه نحوهم.





وانقسم المغردون على تويتر ما بين منتقدين سلوك الشابين، وبين أنهم تصرفا هذا التصرف من أجل كسب الشهرة ولفت الأنظار.



