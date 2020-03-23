AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بطريقة خبيثة.. شابان يكسران حظر التجوال في الكويت.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:10 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
فيروس كورونا الجائحة التي وضع الناس تحت سطو الإقامة الجبرية في بيوتهم، ودفع الدول للجوء لحظر التجول كي لا ينتقل المرض وينتشر، هناك من ينصاع لتلك القرارات التي تتخذها البلدان وهناك من يعمل على تشغيل عقله للهروب من قوانين الحظر. 

فمن أجل الخروج إلى الشوارع رغم حظر التجول المفروض على دولة الكويت، ابتدع شابين طريقة خبيثة لكسر حالة الحظر في البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية. 

حيث انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لشابين وهم يتنكرون في أكياس زبالة، ويقومون بالتحرك ببطء، كي لا يثيرون الانتباه نحوهم.

وانقسم المغردون على تويتر ما بين  منتقدين سلوك الشابين، وبين أنهم تصرفا هذا التصرف من أجل كسب الشهرة ولفت الأنظار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مراسل صدى البلد من بروكسل: تطبيق حظر التجوال فى كل الدول الأوروبية من الغد

ذعر كورونا.. دول عربية وأجنبية تلجأ إلى حظر التجوال لمحاربة الفيروس

كورونا يثير الذعر في العالم.. دول عربية وأجنبية تحارب الفيروس بحظر التجوال.. أخرى تدرس القرار وتراه الحل الأمثل.. وغرامات على من يخالف التعليمات

لا داعي لحظر التجول.. نائب يوجه نصائح للمواطنين لمواجهة كورونا

اعتقال مئات المخالفين لقرار حظر التجول في بغداد

سيدة تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي بسبب وصلة رقص في الشارع .. فيديو

ترشيحاتنا

كتبت وصيتها على الفيسبوك.. مصرية تصاب بـ كورونا في إيطاليا

حقيقة الإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من الأهلي

يصنع في مصر.. اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. فيديو

دوا ليبا تشعل الانستجرام من داخل الحمام.. شاهد

رسالة ممرضة دمياط المصابة بالكورونا.. وتحذيرات مهمة.. فيديو

محمد كوفي : مرتضي منصور ألقي الماء علي وجهى فقررت الرحيل ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

تحت شعار خليك فى البيت.. نجمات بالبيجامة يتحدين الكورونا