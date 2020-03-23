لم يقدموا دولارا واحدا.. برلماني: أزمة كورونا فضحت الدول الغربية

أكد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن تشدق الدول الغربية بحقوق الإنسان ودفاعها عما تسميه حقوقه وخاصة في الشرق الأوسط، سقط فعليا في أزمة كورونا واتضح كذب هذه الادعاءات، حيث لم تقدم الدوال الغربية الغنية أي دولار مساعدة للدول الفقيرة والنامية التي تتعرض للوباء.





وقال الشاذلي في بيان له، إن المنظمات الحقوقية الغربية دائما ما كانت ترفع شعارات كاذبة وتدعى الدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، لكن مع أول اختبار حقيقي سقطت كل هذه الادعاءات فعلا وقولا، مشيرا إلى أن الدول الغربية الغنية خصصت مئات المليارات من الدولارات لمواجهة كورونا وإنقاذ مواطنيها، وتجاهلت تماما معاناة الدول الفقيرة ولم تقدم حتى على تقديم مساعدات دوائية أو طبية أو صحية.





وأشاد النائب بالتحركات المصرية العاجلة والمتواصلة للسيطرة على وباء كورونا سواء في تعليق الدراسة أو إغلاق المعاهد والجامعات أو إغلاق الأماكن السياحية أو غيرها من القرارات الحيوية لمجابهة الفيروس.