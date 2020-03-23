AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لم يقدموا دولارا واحدا.. برلماني: أزمة كورونا فضحت الدول الغربية

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:03 ص
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا
Advertisements
أحمد أيمن

أكد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن تشدق الدول الغربية بحقوق الإنسان ودفاعها عما تسميه حقوقه وخاصة في الشرق الأوسط، سقط فعليا في أزمة كورونا واتضح كذب هذه الادعاءات، حيث لم تقدم الدوال الغربية الغنية أي دولار مساعدة للدول الفقيرة والنامية التي تتعرض للوباء.


وقال الشاذلي في بيان له، إن المنظمات الحقوقية الغربية دائما ما كانت ترفع شعارات كاذبة وتدعى الدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، لكن مع أول اختبار حقيقي سقطت كل هذه الادعاءات فعلا وقولا، مشيرا إلى أن الدول الغربية الغنية خصصت مئات المليارات من الدولارات لمواجهة كورونا وإنقاذ مواطنيها، وتجاهلت تماما معاناة الدول الفقيرة ولم تقدم حتى على تقديم مساعدات دوائية أو طبية أو صحية.


وأشاد النائب بالتحركات المصرية العاجلة والمتواصلة للسيطرة على وباء كورونا سواء في تعليق الدراسة أو إغلاق المعاهد والجامعات أو إغلاق الأماكن السياحية أو غيرها من القرارات الحيوية لمجابهة الفيروس.

Advertisements

ترشيحاتنا

بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب الصين

كندا تقرر عدم إرسال لاعبيها إلى أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

من فوق السطوح.. أهالي تقاوم فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل بالفيديو

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

أمي بتشجعني.. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. فيديو

بشرى سارة .. تقسيط غرامات زراعة الأرز بدون فائدة تيسيرا على المزارعين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور لها

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل