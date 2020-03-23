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تعليم

منشور عاجل لطلاب جامعة الأزهر بخصوص امتحان الشفوي.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:11 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
عممت جامعة الأزهر، منشور لكليات اللغه العربيه، والشريعه وقانون، وأصول الدين، ووالأقسام المناظرة لها.

وناشدت جامعة الأزهر، عمداء الكليات بأن يطلبوا من الطلاب بمذاكرة المواد المقرر عقد امتحان شفوي لهم فيها من خلال الكتاب الجامعى.

وأوضحت، الجامعة، انه يقوم كل طالب بعمل ملخص لكل موضوع فى اوراق على هيئة بحث مفيد مدعم بالادلة والتوضيح فى غير اطناب ولا ايجاز مخل بالمعلومة.

وتابعت: يتاح في عملية البحث الحرية لكل طالب واسلوبه فى الفهم والاستنتاج والعرض فى موضوعات فى كل مادة، علما بأنه سيتم توضيح وقت و ألية تسليم البحث بين استاذ الماده والطالب بعد الانتهاء من اعداده لاحقا.

وحذرت الجامعة على الطلاب عدم النقل او الاقتباس من ابحاث اى طالب لاخرى ، لان هذا غش و خيانة امانة للاستاذ هذا فضلا على عدم استفادة الطالب بالمادة العلميه فى حالة الغش، هذا مما يسهل جدا على استاذ المادة كشفه مما يؤثر على درجات كلا من صاحب البحث ومن تناقله عنه.
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