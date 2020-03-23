AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"سلطنة عمان بعيون عربية".. كتاب جديد عن روافد

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أصدرت دار روافد للطباعة والنشر والتوزيع، كتاب " سلطنة عمان بعيون عربية"، وشارك في تأليفه مجموعة من الباحثين والكتاب العرب بلغ عددهم 25 كاتبا ومؤلفا وجاء في 191 صفحة ليحكي عن السلطنة من خلال فكر كل كاتب ومؤلف شارك في محتوى الكتاب والذين صالوا وجالوا في ربوع السلطنة ليسجلوا بكل مصداقية واقعا ما فاض به فيض فكرهم ومداد قلمهم حيث جمعت تلك المقالات كما جاء في بداية الكتاب رؤيا واحدة هي أن عمان تعيش ثقافة التسامح والتعايش وأصبحت نموذجا يحتذى به .


مقدمة كتاب عمان بعيون عربية كتبها علي بن مال الله اللواتي بدأها بأبيات، لينطلق بعد ذلك الكتاب والمؤلفون في نسج خيوط المحبة من خلال مواضيعهم عن عمان الحب والمحبة عمان التي أراد لها الراحل السلطان قابوس بن سعيد.


و بدأ الدكتور يحيى أبو زكريا أولى مواضيع الكتاب بمقال حمل عنوان ثقافة التسامح وفكر الحوار في سلطنة عمان، ليأتي الدكتور رفعت سيد أحمد بطرح آخر حمل عنوان سلطنة عمان والتوازن والسلام، وبعنوان سلطنة عمان بلاد من صخور وشعب من حرير خطت أنامل الكاتب محمد يعقوبي مشاركته في هذا الكتاب موزعا مشاركته إلى عدة محاور وعناوين منها سلطنة عمان بين الأمس واليوم وصدقوا او لا تصدقوا مسقط أنظف عاصمة في العالم والسلطان بيت الحكمة والعدالة والاستثمار في الإنسان سر الإقلاع و3 مذاهب في قلب واحد وصلالة وإعجاز الفلكيين، وأخيرا دكاترة الجامعات يستنجدون بحراوبية.


أما الكاتب عبدالله بن حمد العذبة فقد سطر مشاركته بعنوان عمان التي لانعرفها، فيما ذهب الكاتب فارس الحلبي بالحديث الى سلطنة عمان وسياسة الحياد الإيجابي، و تحت عنونان سلطنة عمان او ترويض المعادلة الصعبة أبدع الكاتب خير الله خير الله في سرد ذلك الواقع، في حين اختار الكاتب محمد بن إبراهيم الشيباني الكويتي الحديث عن عمان ألق التاريخ والحاضر،  وكتب عبدالفتاح نور محمد موضوعا آخر بعنوان سلطنة عمان أرض المحبة والسلام، وتأتي مشاركة الكاتب لطف الصراري حاملة عنوان عمان نموذج للتعايش المذهبي ليتبعه الكاتب محمد الدليمي بموضوع حمل عنوان في عمان الإنسان مواطن وليس سنيا او شيعيا، وتأتي مشاركة الكاتب عصام كامل لتعود مرة أخرى الى الحلقة المشتركة بيت الكتاب حيث حمل موضوعه عنوان التسامح سلطنة عمان نموذجا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح سلطنة عمان يستقبل رواده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 51

المدير السابق لـ «الشرق الأوسط» اللندنية بالقاهرة يطلق كتابه رقم (9).. إلكترونيًا

فاطمة ناعوت توقع كتابها "شرفتي محطُّ العصافير"

عمان في الصحافة المصرية.. كتاب جديد عن تاريخ السلطنة والإمامة

سلطنة عُمان تتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربيّة على مستوى المندوبين

ترشيحاتنا

فيفا يحدد موعد عودة كرة القدم من جديد ويطالب الجميع بالتضحية

ضبط الاخواني شرنوبي بالبحيرة لترويج شائعات عن كورونا على فيسبوك

أعراض مختلفة عن الباقي.. شابة تحكي تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

بقناع من الذهب.. محمد رمضان يشارك في #صورتك_وأنت_بالكمامة

هل صلاة الرجل مع زوجته في البيت تعتبر جماعة؟.. البحوث الإسلامية يوضح

زيادة انتشار الكلاب الضالة يثير فزع أهالى الحى الخامس بالتجمع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة رضيعها بـ كورونا.. سيدة توجه تحذيرًا للآباء والأمهات

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تبرز أناقة سمر يسري فى عيد ميلادها

بالجهود الذاتية.. العاملون بمعبد دندرة يبدأون تعقيمه بالكامل لمواجهة كورونا