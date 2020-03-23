السعودية: تطبيق قانون العقوبات على من يخالف قرار منع التجول.. فيديو





قال المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية ومدير الإدارة العامة للشئون الاعلامية، إن رجال الأمن سيباشرون مهامهم من اليوم فى تطبيق قانون منع التجول ولمدة 21 يوما على من يقوم باختراق حظر التجول المعلن.





وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية ، أثناء المؤتمر الصحفي المذاع على قناة"اكسترا نيوز"، إلى أن قانون العقوبات سيتم تطبيقه على كل من يخالف القرار، لافتا إلى ان الجميع مسئول عن البلاد.





وأكد طلال الشلهوب، على ان يكون الخروج فى الحالة القصوى فقط، وذلك وفقا لبيان وزارة الداخلية، مشيرا إلي ان صاحب الحالة القصوى هو من يسمح له الخروج فقط.



