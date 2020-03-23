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برلمان

البرلمان : تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس إلى 12 أبريل بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:03 م
البرلمان
البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
أعلن المستشار/ محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب أن الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على ان نوافي سيادتكم بأي مستجدات قد ترد على هذا الموعد.

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وأضاف المستشار محمود فوزي أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين* أشخاص من محافظات مختلفة ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة سيادتكم.

ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، *وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.* 

واختتم بيان المجلس : "حفظ الله مصر."
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