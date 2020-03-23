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أصل الحكاية

العراق يرد كنزا ثمينا للكويت بعد 30 عاما

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:12 م
العراق- الكويت
العراق- الكويت
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ميـــس رضــا

أعاد العراق لدولة الكويت كنزها النفيس الذي لا يقدر بثمن بعد استيلاء رئيس النظام السابق، صدام حسين، عليه أثناء غزوه للأراضي الكويتية في حرب مشؤومة شنها مطلع تسعينيات القرن الماضي.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، فى حديث صحفى خاص لـ "سبوتنيك"، بأن الدولة، سلمت الكويت، 42000 كتاب تعود إلى جامعة الكويت، والمكتبة المركزية الكويتية، بتاريخ 28  أغسطس عام 2019.

 

ونقل العراق إلى الكويت – أرشيفها التاريخي، بعد سنوات طويلة، بوساطة مروحيات عسكرية خاصة، حلقت على شكل دفعات محملة بأكثر من 200 قطعة من الممتلكات، والمحفوظات.

 

وأضاف الصحاف، تم تسليم 200000 كتاب تعود أيضا إلى جامعة الكويت، والمكتبة المركزية بتاريخ 27 /أكتوبر العام الماضي إلى الجانب الكويتي.

 

ويؤكد الصحاف، أنه بهاتين العمليتين، يكون العراق قد سلم جميع المحفوظات، والممتلكات التي تم العثور عليها من قبل السلطات العراقية.

 

وجرى نقل المحفوظات الكويتية، عبر أربع طائرات عسكرية تابعة للقوة الجوية العراقية، على مدار يومين بتاريخ 27-28 أغسطس الماضي، في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي.

 

وأكد الصحاف، إصرار العراق، على محو جميع آثار "الغزو الصدامي"، وبذل أقصى الجهود لتسليم بقية الكتب قبل انتهاء عام 2019، التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخراها قرار 2017 لسنة 2013.

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