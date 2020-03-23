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أخبار العالم

البحرين تسجل ارتفاعا جديدا في عدد المتعافين من كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:49 م
البحرين تسجل ارتفاعا
البحرين تسجل ارتفاعا جديدا في عدد المتعافين من كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت البحرين، اليوم الاثنين، تعافي 4 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ما يرفع العدد إلى 164 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن هناك 4 حالات مصابة بفيروس كورونا تعافت وجرى إخراجهم من مركز العزل والعلاج.

كانت هيئة الأوقاف والسنة بالبحرين قررت تعليق إقامة الصلاة في جميع مساجد وجوامع المملكة ابتداء من صلاة المغرب اليوم الاثنين 23 مارس حتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن هذا القرار جاء بحسب مقتضيات المصلحة الشرعية الضرورية وتماشيا مع الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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