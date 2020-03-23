كولونيا 555 .. طرح 15 ألف عبوة مطهرات ومنظفات بالمجمعات الاستهلاكية

أكد محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه سيتم طرح 15 ألف عبوة مطهرات ومنظفات بالمجمعات الاستهلاكية.





وأضاف عبد الرحيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى»، ببرنامج « صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»: «لدينا 4 ملايين لتر كحول في المخازن، و الكلونيات المتوافرة عبارة عن مطهرات تحتوي على 70% من الإيثانول».





وأوضح عبد الرحيم أن أسعار الكلونيات المتوفرة في المجمعات الاستهلاكية لم تشهد أي ارتفاع في الأسعار.



