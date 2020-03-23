مرتديا الزى العسكرى.. العاهل الأردني يطالب الشعب الالتزام بتعليمات مواجهة كورونا

وجه الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، اليوم الاثنين، كلمة إلى شعبه بثت عبر التلفزيون الأردني.





وظهر العاهل الأردني بالبذلة العسكرية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات لمواجهة كورونا.





وأكد أن الأردن يمر مثل باقي العالم بظروف استثنائية صعبة، تستدعي إجراءات والتزاما وتعاونا استثنائيا، لافتا "هذا ليس على الأردنيين بالغريب أو المستحيل".





وأوضح: "لقد علمتني مدرسة الجندية أهمية أن تكون خططنا استباقية، ولهذا ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق الإنذار العالمي ضد وباء فيروس كورونا، وجهت الحكومة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، للتعامل مع هذا الخطر بأعلى درجات الجاهزية، ولتشكيل خلية أزمة قبل تفشي الوباء أو فقدان السيطرة عليه، لا سمح الله".





ودعا كل الشعب إلى عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية. مطالبهم بالارتقاء بمسؤولية حماية الوطن، والتضحية والعطاء من أجله.