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أخبار العالم

ارتفاع عدد الوفيات بـ فيروس كورونا في البحرين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:14 م
ارتفاع عدد الوفيات
ارتفاع عدد الوفيات بـ فيروس كورونا في البحرين
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عامًا، مما يرفع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 4 حالات.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قالت وزارة الصحة إن المواطن الذي توفى جراء الإصابة بكورونا لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كان يخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل بعد عودته للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت البحرين تعافي 13 حالة من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 177.

كانت هيئة الأوقاف السنية في مملكة البحرين قد أعلنت،  أمس الاثنين، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات، اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا. 

وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات، تحت العناية.
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