جامعة طنطا تتخذ إجراءً جديدا بعد قرار تعليق الدراسة.. تعرف عليه

قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن مصر في معركة مع فيروس كورونا ولا يمكن اتخاذ أي قرار حاليا إلا بعد التشاور مع الجامعات الأخرى من خلال المجلس الأعلى للجامعات، ولكن حتى الآن كافة الامتحانات ستقام بعد العيد ولن يكون هناك أي اختبارات للميدتيرم.









وأضاف "سبع" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه من الصعب التعرف على ما إذا كانت الامتحانات ستؤجل مرة أخرى أم لا فالقرارات حاليا غير متوقعة ولكنها تتماشى مع الأزمة لحلها.









وأكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تواصلت مع قناة الدلتا لإعادة إذاعة المحاضرات لأبناء القرى الذين لا يملكون خدمات الإنترنت.









وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مد فترة تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات 15 يوما إضافية، وإغلاق جميع النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية.











