AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة طنطا تتخذ إجراءً جديدا بعد قرار تعليق الدراسة.. تعرف عليه

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:38 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن مصر في معركة مع فيروس كورونا ولا يمكن اتخاذ أي قرار حاليا إلا بعد التشاور مع الجامعات الأخرى من خلال المجلس الأعلى للجامعات، ولكن حتى الآن كافة الامتحانات ستقام بعد العيد ولن يكون هناك أي اختبارات للميدتيرم. 


وأضاف "سبع" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه من الصعب التعرف على ما إذا كانت الامتحانات ستؤجل مرة أخرى أم لا فالقرارات حاليا غير متوقعة ولكنها تتماشى مع الأزمة لحلها.


وأكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تواصلت مع قناة الدلتا لإعادة إذاعة المحاضرات لأبناء القرى الذين لا يملكون خدمات الإنترنت.


وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مد فترة تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات 15 يوما إضافية، وإغلاق جميع النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إنه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوما إضافية، منوها بأن من يستثنى من هذا القرار هم العاملين في المستشفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة بجامعة طنطا غدا .. واستمرار العمل بالمستشفيات الجامعية

تأجيل الامتحانات بكافة كليات جامعة طنطا

مفاجآت جديدة بشأن الدراسة.. رئيس الوزراء يوضح خطة مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

بالفيديو.. قرارات الدولة الصادرة اليوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد

أبرز قرارات رئيس الوزراء التى اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا| شاهد

قرار هام من الجامعات بعد تعليق الدراسة لأسبوعين آخرين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. مدبولي يقرر إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي

الحكومة تعلن حظر التجوال فى البلاد لمواجهة كورونا

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

بعد إعلان توافر الكحول والكمامات بأسعار رمزية.. تعرف على خريطة منافذ الإنتاج الحربي

في عيد ميلاد نادية الجندي .. رانيا يوسف: مش بحبها.. اِعرف السبب

رئيس الوزراء يكشف المحال المستثناة من قرار الغلق أثناء حظر التجوال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد.. شاهد نيسان اكس تريل 2021 nissan x trail

لصوص الأزمة..عصابة تقتحم مستشفى لعلاج مرضى كورونا لسرقة ماكينة صراف آلي

شاهد. النموذج الأول من صفقة 1300 عربة سكة حديد جديدة