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وزير التعليم العالي: إلغاء امتحان الميد تيرم وإضافة الدرجات لامتحان آخر العام

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:01 ص
خالد عبد الغفار وزير
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إننا اتخذنا قرار بتأجيل الميدتيرم بعد قرار مجلس الوزراء بمد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وأضاف "خالد عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه من الوارد أن يتم تأجيل العام الدراسي الجاري.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه لا يوجد ما يستدعي وضع اي شئ يضر بصحة الطالب، وتأجيل الدراسة، مؤكدا أن إلغاء امتحان الميد تيرم وإضافة الدرجات لامتحان آخر العام.

وأوضح أن نظام التعليم عن بعد ناجح في عدد كبير من الكليات، لافتا إلى أن كل الأمور واردة وفي الحسابات حول مصير الترم الثاني، وجميع القرارات تتخذ لصالح الطلاب.

ولفت إلى أنه لا يمكن ان نسمح بإنتقال الطلاب إلى سنة دراسية جديدة بدون دراسة وامتحان. 

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