AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: مصر من أعلى الدول على مستوى العالم في نسبة الشفاء من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:58 م
دكتور خالد مجاهد
دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الذي حدث في الصين هو نموذج ومثال جيد من التحول من الكارثة إلى النجاه، مؤكدا ان الحكومة الصينية قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية وقللت التخالط وأخذت الموضوع بجدية كبيرة ووصلت إلى بر النجاه.


وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضاية صدى البلد أن مصر سجلت اليوم 30 إصابة جديدة من المخالطين وبلغ عددهم 36 حالة وارتفع عدد حالات الشفاء الى 80 وخرجوا من المستشفيات ونحن من أعلى الدول على مستوى العالم في نسبة الشفاء و100 حالة تحولوا من ايجابية الى سلبية.


وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة  أن كل الاجراءات الجديدة هدفها تقليل الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا، الحكومة تدعم جهود وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا.


وأشار الى  أن المواطنين سيتلقون الخدمات الصحية فى أماكنهم، ووزارة الصحة ستوفر ذلك فى كل قرية.


وقال المتحدث بأسم وزارة الصحةنمشى ببروتوكول العلاج بدءا من الاشتباه وصولا الى اجراء الفحوصات والتحاليل وتشخيص الحالة سواء بالعزل او الحجر الصحى أو الخروج مؤكدا ان لدينا مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية وتمت زيادة عدد المستشفيات على مستوى المحافظات بأسرة رعاية مركزة وأطقم رعاية طبية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس "كورونا" في الصين إلى 2ر8 %

الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا ارتفعت لـ 40%.. فيديو

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

الصحة لـ "صدى البلد": مخاطبة الحكومة الفرنسية للتحقق مما نشر عن إصابة حالتين بفيروس كورونا قادمتين من مصر.. ونسب الشفاء العالمية وصلت لـ 40%

الصحة: مصر خالية من فيروس كورونا.. فيديو

الصحة دعت لاختيار يوم الجمعة يوما مخصصا للتطهير لمحاصرة الفيروسات..فيديو

ترشيحاتنا

أكبر موقع إباحي في العالم يرصد تبرعات طبية لـ 4 دول لمواجهة كورونا

الطريق إلى الـ 500 جنيه.. في 4 خطوات اعرف إزاي تاخد دعم من القوى العاملة

يسبب الوفاة .. أعراض فيروس هانتا بعد انتشاره في الصين

السيسى يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم .. صور

6 أعراض مؤكد للإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

الإعلامية دعاء صلاح تدخل في نوبة بكاء بسبب كورونا ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قافلة تكافل من مؤسسة أبو العينين لمساندة أهالى الصف المتضررين من كورونا والسيول .. صور

بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور