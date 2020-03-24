الصحة: مصر من أعلى الدول على مستوى العالم في نسبة الشفاء من كورونا.. فيديو

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الذي حدث في الصين هو نموذج ومثال جيد من التحول من الكارثة إلى النجاه، مؤكدا ان الحكومة الصينية قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية وقللت التخالط وأخذت الموضوع بجدية كبيرة ووصلت إلى بر النجاه.









وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضاية صدى البلد أن مصر سجلت اليوم 30 إصابة جديدة من المخالطين وبلغ عددهم 36 حالة وارتفع عدد حالات الشفاء الى 80 وخرجوا من المستشفيات ونحن من أعلى الدول على مستوى العالم في نسبة الشفاء و100 حالة تحولوا من ايجابية الى سلبية.









وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن كل الاجراءات الجديدة هدفها تقليل الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا، الحكومة تدعم جهود وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا.









وأشار الى أن المواطنين سيتلقون الخدمات الصحية فى أماكنهم، ووزارة الصحة ستوفر ذلك فى كل قرية.







