أندريه زكي: القيادة المصرية تقوم بدور تاريخي في التعامل مع أزمة "كورونا"

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أن الدور الذى قامت به الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي غير مسبوق في حماية الشعب المصري من خلال الإجراءات والقرارات التى تم اتخذها منذ بداية أزمة فيروس "كورونا".





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في تصريح له اليوم، إن جميع الاجراءات المتخذة في بداية الأزمة او منتصفها تدل على وعى عميق لدى القيادة السياسية في مصر للحفاظ على حياة المصريين، ونقدم الشكر إلى الله من أجل القيادات في مصر ونصلى دائما من اجل بلادنا وكل دول العالم.





وأضاف أن القيادة المصرية تقوم بدور تاريخي في التعامل مع الأزمة مع تفهم عميق لكل أبعادها، لافتا إلى أن التعامل مع الأبعاد الثقافية مع المصريين ككل ساهم بدور كبير في تجنب أثار كثيرة كان من الممكن أن تكون مرعبة.





وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية قائلا: نصلى إلى الله أن يساعدنا في استكمال هذه الإجراءات وأن نتجاوز هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللحكومة المصرية على الدور الكبير الذى يقومون به لحماية جميع المصريين من أثر فيروس كورونا.





ودعا الدكتور القس أندريه زكي جموع المصريين إلى الالتزام بكافة الإجراءات التى أقرتها الحكومة من أجل سلامة أبنائنا وأنفسنا وبلادنا، ونصلى إلى الله أن يحفظ الرئيس السيسي وجموع المصريين من كل شر وأن يمنحنا البصيرة أن نتعامل مع الأحداث بقدرها ومستواها.





كان الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، شدد على رؤساء المذاهب الانجيلية وأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام، بضرورة متابعة تعليق الأنشطة والاجتماعات بما فيها اجتماع يوم الأحد.





واتخذ سنودس النيل الإنجيلي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الطائفة الإنجيلية، وسياسة الدولة للوقاية من كورونا. حيث أوقف السينودس الإنجيلي كافة الصلوات وقرر غلق جميع الكنائس على مستوى الجمهورية وكذلك المبنى الإداري كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كوفيد كورونا المستجد.