هايدي موسي تشعل السوشيال ميديا بتجربتها مع الحجر الصحي.. شاهد





وغردت هايدى موسى على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "الواحد بيبقي داخل يشرب ميه ومش هيطلع بكام سندوتش".





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "انا من رأيى كفاية حجر صحى لغايه كده" و"الموضوع خطيير جدًا والله الله يكتبلنا الخير ويبعد عنا كل سوء" و"يا ديدا من ساعت مقعدنا في البيت مش بنعمل حاجة غير بناكل لا الموضوع خطير و الوزن بيزيد و يارتها بتيجي علي الساندوشات بس لا ممكن كمان تطلعي بفاكة و طبق سلطة حلو كدة عصير بالمرة".





يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضى ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".

علقت الفنانة هايدي موسى على تجربتها مع العزل المنزلي خلال فترة انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لعدم الإصابة بكورونا.