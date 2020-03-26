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رياضة

اتحاد الكرة يحسم مصير عودة الدوري المصري

الخميس 26/مارس/2020 - 12:07 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عمرو ابوبكر
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحديد يوم 15 مايو القادم موعدا مبدئيا لاستئناف مسابقة الدوري العام وهو ما يتزامن مع شهر رمضان الكريم، تمهيدا لعرضه على الجهات الأمنية في حالة السيطرة على فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وعودة النشاط الرياضي.

وأكدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم تجديد عمل "روتيشن" لموظفي الجبلاية بمعني تقسيم العمل بين الموظفين بمنح بعضهم راحة أسبوع ثم العمل أسبوع آخر لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

وقام وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بتقسيم الموظفين من أجل تسيير أعمال الاتحاد بما يتوافق مع المعايير الصحية لمواجهة فيروس كورونا والابتعاد عن تواجد أكثر من موظف في مكان واحد.

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