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أخبار العالم

السعودية تعلن بدء منع التجول في الرياض ومكة والمدينة

الخميس 26/مارس/2020 - 02:21 م
السعودية تعلن بدء
السعودية تعلن بدء منع التجول في الرياض ومكة والمدينة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بدء منع التجول في الرياض ومكة والمدينة؛ حسبما أفادت "العربية"؛ في نبأ عاجل لها.


قررت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، اتخاذ عدة إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، إذ وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على المواطنين والمقيمين.


وجاءت الإجراءات على النحو التالي: 

أولًا : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية .

ثالثًا : يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

رابعًا : لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسًا : يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .
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