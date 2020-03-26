فعاليتها 10 أيام.. مطهرات فيروسية أقوى من الكحول





● فيركون إس :





تم استخدامه في التطهير بمستشفيات مدينة ووهان الصينية مصدر الوباء العالمي، كما أن المطهرات البيطرية له فاعلية عالية القضاء علي الفيروسات والبكتيريا وكذلك بعض الفطريات.





الفيركون غير ضار

وغير مسرطن

ولا يسبب طفرات جينية

وذلك مثبوت علميا

حتي إن طال الرزاز العين فإنه لا يسبب أضرارا

ويكتفي بغسلها بالماء





لكن الفيركون الخام البودرة بدون تخفيفه بالماء ضار على الجلد والعين لذلك لا بد من إبعاده عن الأطفال.





آمن في استخدامه في تطهير الأماكن التي يتم فيها تقديم الطعام





ويكتفي بالشطف بالماء لإزالة بقاياه بسهولة





الفيركون آمن جدا علي الجهاز التنفسي ولا يسبب أي حساسية أو تهيج كما يفعل الكلور 100 جم يكفي اسرة لمدة شهر تكلفتها ما بين 35 إلي 50 جنيها كحد أقصي.





الفيركون في منه عبوات كبيرة 2.5 كيلو و5 كيلو و50 كيلو للمزارع أو الأماكن الكبيرة.





حاليا في فيروكيل 3S عبوة 100 جم ب 35 جنيها للجمهور تضاف نصف ملعقة صغيرة لكل لتر متوفرة في بعض المعارض البيطرية.