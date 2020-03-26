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ديني

حكم مخالفة قرار الحكومة بوقف الصلاة في المسجد .. خالد الجندي يرد

الخميس 26/مارس/2020 - 06:02 م
حكم مخالفة قرار الحكومة
حكم مخالفة قرار الحكومة بوقف الصلاة في المسجد
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محمد شحتة
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من مخالفة قرار الحكومة الخاص بوقف صلاة الجمعة، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا القاتل، قائلا: "الذى يقوم بالصلاة خارج أو داخل المسجد، يعتبر آثم وعاصى، وعليه وزر وعرض المجتمع للوباء والأمراض وأعلن عصى الطاعة".

وتابع خالد الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "صلاة الجمعة تكون صلاة ظهر فى البيت، مع اتباع الاجراءات الاحترازية أيضا، للوقاية من الفيروس، والجمعة أصلا تسقط على المسافر والمرأة والمريض، وتصلى ظهر".

من جانبه، قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامى، إن من يخالف قرار الحكومة بخصوص وقف صلاة الجمعة "آثم"، ومن يشاركه فى هذا الأمر يحمل نفس الذنب، ولا أجر لهم.

وتابع عفيفى، حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من يفعل هذا عاصى لولى الأمر الأمر ويعرض نفسه والآخرين إلى الهلاك، وهذا ليس من الدين الذى قدم حماية الأبدان على الأديان".

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