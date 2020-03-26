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أخبار البلد

استجاب لكافة الإجراءات .. الرئيس يوجه الشكر للمصريين لالتزامهم خلال فترة الحظر

الخميس 26/مارس/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي: "في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، فإنني أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لشعب مصر العظيم علي التزامه ومعاونته للحكومة و استجابته لكافة الإجراءات وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام علي العبور من هذه الأزمة".

وتابع الرئيس: "كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة،الشرطة المدنية، وجميع القائمين علي منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كافة الاتجاهات و بما يحقق أمن و أمان مصر و شعبها العظيم".
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