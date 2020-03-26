بسبب منع التجول.. إجراء جديد للحرس الوطني السعودي تعرف عليه

أطلقت الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي خدمة إرسال الأدوية للمرضى عبر شركة "سمسا".





وتهدف المبادرة إلى ضمان توصيل الدواء للمريض طيلة أيام "منع التجول"، حيث تسهم بتقيد المرضى بالأنظمة والتعليمات المعمول بها من القطاعات الأمنية وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.









وحرصت الهيئة الصحية على توفير الدواء للمرضى، من خلال الخدمة السابقة التي تقدمها طيلة السنوات الماضية والتي تقوم على إرسال الرسائل النصية على جوال مستشفى الحرس الوطني المخصص لهذه الخدمة، وتتضمن الرسالة كلمة "تكرار"، ومن ثم رقم الملف الطبي للمريض.



