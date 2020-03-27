قصة كتاب.. القاهرة شوارع وحكايات شاهد على الأحداث والثورات

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بل العالم أجمع، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل، إخلاء شوارع القاهرة من المواطنين في السابعة مساء كل يوم، وغلق المحلات، تنفيذا لقرار حظر التجول الصادر عن مجلس الوزراء، كإجراء احترازي لحماية المواطنين من الفيروس، نستعرض معكم كتاب القاهرة شوارع وحكايات للكاتب حمدي أبو جليل والصادر عن الهيئة العامة للكتاب في طبعته الرابعة 2014.





ويتحدث كتاب «القاهرة: شوارع وحكايات» عن أهمية شوارع القاهرة بكل ما تحمله من حكايات وأسرار، لأن شوارعنا هي ذاكرة أمتنا بكل ما تحمله من دموع وابتسامات ومن انكسارات وانتصارات باقية ما بقى التاريخ وما بقى الأثر.





ويرصد تاريخ حكاية 68 شارعا، أبرزهم شارع خان الخليلي، والخرنفش، وبورسعيد، الأزهر، أمير الجيوش، أحمد بن طولون، الشيخ ريحان، عدلي، رمسيس، عز العرب، نوبار، التحرير، عبد العزيز، الرريعي، عبد الخالق ثروت، صبري أبو علم، كلوت بك، رشدي، أحمد عرابي، عماد الدين، الجلاء، العباسية، طلعت حرب، محمد محمود، وغيرها من الشوارع.





ويقول أبو جليل في كتابه: " في البداية أعجبني موضوع التجول في الشوارع بغرض إبداء رأيي فيها، إذ تجد نفسك مطالبا بتسجيل ملاحظات عن الزمان والمكان شيئ يدعو للفخر، ويمنحك متعة التحديق في البيوت والمحلات والبشر".





وأكمل: "لأول مرة أسير في الشوارع باعتبارها غاية وليست مجرد ممرات مرهقة للوصول للأماكن، لا أخفي انني ارتكبت وارتعبت لبعض الوقت، فالبعض نهرني بما يناسب شحات، والبعض شملني برعاية تليق بمحصل ضرائب".







