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أخبار البلد

تجاهلوا كورونا.. آلاف المصريين في السوبر ماركت قبل حظر التجول بساعة.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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رنا اشرف_ندى فكرى
تزاحم آلاف المصريين على السوبر ماركت قبل موعد بدء الحظر بساعة متجاهلين قرارات الحكومة المصرية بعدم التجمع منعا لانتقال الفيروس ضمن الإجراءات التى أقرتها الحكومة ولكن الكثير يتعامل بمبدأ "لا حياة لمن تنادى".

بالرغم من توافر خزين استراتيجي يكفى مصر لأشهر وتواجد المنتجات فى الأسواق بوفرة إلا أن كثيرا من المواطنين يصرون على إيجاد أزمة كبيرة وسحب كثير من المنتجات مما يسبب تزاحما كبيرا من الممكن أن ينقل الفيروس لأن مواطنا واحدا مصاب بالفيروس قادر على نقله إلى آلاف المواطنين الآخرين فهو ينتقل عبر وضع اليدين على الوجه والأنف والفم وينتقل برذاذ العطس والسعال.

ويستمر حظر التجول حتى ٦ صباحا يوميا، وتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، ولحماية المواطنين من أي أخطار قد يتعرضون لها.
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