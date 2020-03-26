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توك شو

مفيد فوزي: سعاد حسنى كانت تغار على عبد الحليم من ميرفت أمين

الخميس 26/مارس/2020 - 09:48 م
عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
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البهي عمرو

قال الكاتب الصحفى والإعلامى مفيد فوزي إن العندليب عبد الحليم حافظ أحب سعاد حسنى والسندريلا أحبته، ولم يكن الحب من طرف واحد كما يتردد.


وأضاف مفيد فوزي، خلال برنامج " نظرة " المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن الغناء كان الشيء الأول فى حياة حليم، وسعاد كانت الحب الحقيقي.


وأشار مفيد فوزي إلى أن عبد الحليم أحب سعاد بالعقل، ولم ينخرط فى غرامها ولكن سعاد عشقت عبد الحليم وانخرطت فى غرامه.


وأوضح مفيد فوزي أن عبد الحليم كان يرسل سائقه لعمارة حسن الصيفي لمعرفة السيارات التى كانت تقف تحت العمارة التي توجد بها سعاد حسنى.


ولفت مفيد فوزي إلى أن، عبد الحليم حافظ كان يغار على سعاد وهى كانت تثيره وتلاعبه، وكانت هى الأخري تغار على عبد الحليم من الفنانة ميرفت أمين.

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