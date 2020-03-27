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رياضة

رسالة شكر وتقدير من محمد صلاح وكلوب لـ الأطباء حول العالم لمحاربة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:40 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
وجه نادي ليفربول الانجليزي رسالة دعم وشكر لـ جميع العاملين في المجال الطبي في العالم نظرا لمجهوداتهم الضخمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

ونشر ليفربول عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ يورجن كلوب المدير الفني للفريق ومحمد صلاح نجم الفريق وساديو ماني يوجهون الشكر لـ الأطباء والممرضين .

وقال كلوب : " اود انا وطاقم موظفي نادي ليفربول أن نوجه رسالة شكر لجميع الأشخاص الذين يعملون في الخدمات الصحية، وجميع العاملين في الصحة، ما تفعلونه مذهل و بإسم جميع من في نادي ليفربول، أود أن أشكركم "

وأكد محمد صلاح :" نشكركم على مجهوداتكم ونقدر مساعدتكم لنا "

يذكر أن الدوري الإنجليزي توقف خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا كما توقفت تدرينات الفريق ومن المقرر ان يستأنف الدوري يوم 30 ابريل المقبل.
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