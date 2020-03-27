رسالة شكر وتقدير من محمد صلاح وكلوب لـ الأطباء حول العالم لمحاربة كورونا

وجه نادي ليفربول الانجليزي رسالة دعم وشكر لـ جميع العاملين في المجال الطبي في العالم نظرا لمجهوداتهم الضخمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد .
ونشر ليفربول عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ يورجن كلوب المدير الفني للفريق ومحمد صلاح نجم الفريق وساديو ماني يوجهون الشكر لـ الأطباء والممرضين .
وقال كلوب : " اود انا وطاقم موظفي نادي ليفربول أن نوجه رسالة شكر لجميع الأشخاص الذين يعملون في الخدمات الصحية، وجميع العاملين في الصحة، ما تفعلونه مذهل و بإسم جميع من في نادي ليفربول، أود أن أشكركم "
وأكد محمد صلاح :" نشكركم على مجهوداتكم ونقدر مساعدتكم لنا "
يذكر أن الدوري الإنجليزي توقف خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا كما توقفت تدرينات الفريق ومن المقرر ان يستأنف الدوري يوم 30 ابريل المقبل.