مسئول بالصحة: القيادة السياسية تعاملت باحترافية في أزمة وباء كورونا.. فيديو

أكد الدكتور وجدى أمين مدير عام إدارة مركز أمراض الصدر بوزارة الصحة أن الدولة بإعلانها عن العدد والأرقام الحقيقية للإصابات بفيروس كورونا أعطت طمأنة للناس،لافتا إلى أن الإعلان عن أكثر من رقم يفقد المصداقية.





وأضاف أمين، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد،أنه يتم بناء على هذه الارقام الخطط واحتياجات المستشفيات مشيرا إلى أن الاكتشاف المبكر لأي حالة وعزلها يأتي تجنبا لمنع انتشار العدوى ويخفض عدد الحالات.





وتابع مدير عام ادارة مركز امراض الصدر بوزارة الصحة أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة اشادت بها منظمة الصحة العالمية منذ بدء انتشار الفيروس في الصين.





وقال الدكتور وجدى أمين إنه كل دولة بدأت في وضع الخطة الخاصة بها فى كل مرحلة مؤكدا ان مصر كثفت الحجر الصحي عبر المطارات والموانئ والكشف المستمر عن القادمين من الخارج والقيام بالعزل ومتابعة الحالات.



